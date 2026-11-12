Ignitis Grupe Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ignitis Grupe Registered präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.290 EUR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Ignitis Grupe Registered 626.7 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25.57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 499.1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch