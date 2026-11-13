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13.11.2026 06:37:00
IGIS Value Plus REIT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
IGIS Value Plus REIT hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 130.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IGIS Value Plus REIT 247.46 KRW je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8.41 Prozent auf 14.50 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.83 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 301.00 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 199.15 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 37.72 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 31.88 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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