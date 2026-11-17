IGIS RESIDENCE REIT hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 192.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 178.00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 6.21 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IGIS RESIDENCE REIT 1.18 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch