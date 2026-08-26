IGI Insurance XDXB verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

IGI Insurance XDXB hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 16.75 PKR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IGI Insurance XDXB noch ein Gewinn pro Aktie von -0.630 PKR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6.98 Milliarden PKR – das entspricht einem Zuwachs von 9.85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.36 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch