IGEA Pharma will Zusammenschluss mit RBCARE2023 - Kotierung an SIX bleibt

Hoofdorp (awp) - Das angeschlagene niederländische Biotechunternehmen IGEA Pharma will sich mit britischen RBCARE2023 zusammenschliessen. Dazu hätten beide Parteien eine verbindliche Absichtserklärung unterzeichnet. Zudem soll IGEA an der SIX kotiert bleiben.

Der Zusammenschluss soll erreicht werden, indem die RBCARE-Aktionäre ihre Aktien gegen Zeichnung neu ausgegebener Aktien im Rahmen einer zweckgebundenen Kapitalerhöhung von IGEA als Sacheinlage einbringen, erklärt das Unternehmen am Mittwoch in einer Mitteilung. Der Abschluss der Transaktion unterliege den üblichen Bedingungen, einschliesslich des Verbleibs von IGEA an der SIX.

"Mit diesem Zusammenschluss erwarten wir, dass IGEA weiterbestehen kann und einen wesentlichen Beitrag zur Wertsteigerung für unsere Aktionäre leistet", wird IGEA-CEO Pierpaolo Cerani zitiert. Der Abschluss der Transaktion wird am oder vor dem 30. Juni 2024 erwartet.

RBCARE ist ein Anfang 2023 gegründetes Unternehmen mit Fokus auf das Altenpflegegeschäft in Grossbritannien. Das Unternehmen plane, in den nächsten 12 Monaten einen Umsatz von 110 Millionen Euro und einen EBIT von 12 Millionen Euro zu erwirtschaften und dabei in seinem Netzwerk 2400 Pflegebetten zu verwalten.

IGEA hatte im ersten Semester einen kleinen Gewinn geschrieben und per Ende Juni über Barmittel in Höhe von 66 Millionen Euro verfügt. Damit sei die Existenz des Unternehmens für weitere 12 Monate gesichert, hiess es Ende letzter Woche. Die SIX hatte die Dekotierung von IGEA für den 6. November beschlossen, wogegen das Unternehmen Rekurs eingelegt hatte.

dm/hr