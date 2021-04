IGEA Pharma schliesst Finanzierungsvereinbarung über Wandelanleihe ab

Der Deal stellt vorerst 2 Millionen Euro zur Verfügung, wie die an der Schweizer Börse SIX kotierte holländische Firma in der Nacht auf Freitag mitteilte. Ist der geplante Zusammenschluss mit Blue Sky Natural Resources über die Bühne, kann die Finanzierung auf bis zu 10 Millionen Euro ausgeweitet werden.

IGEA Pharma will sich - wie seit Anfang August bekannt ist - mit dem auf pflanzliche Grundsubstanzen spezialisierten britischen Unternehmen Blue Sky Natural Resources (BSNR) zusammenschliessen. Der Hauptsitz des fusionierten Unternehmens, das weiterhin an der Schweizer Börse SIX kotiert sein soll, werde nach der Fusion in den Niederlanden sein, hatte es bei der Ankündigung des Vorhabens geheissen.

