IGEA Pharma scheitert mit Beschwerde - Aktie wird dekotiert

Die Beschwerdeinstanz der SIX Group hat eine Beschwerde des Unternehmens abgewiesen.

Die Dekotierung der IGEA Pharma Aktien am (morgigen) 20. Dezember wurde bestätigt, teilte die SIX Exchange Regulation am Dienstag mit. Grund für den Entscheid sei die "ernsthaft in Frage stehende" Zahlungsfähigkeit des Unternehmens.

Zürich (awp)