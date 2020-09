IGEA grenzt Verlust im Halbjahr ein

IGEA Pharma hat im ersten Halbjahr 2020 erneut tiefrote Zahlen geschrieben.

Unter dem Strich steht ein Fehlbetrag von 0,55 Millionen US-Dollar, wie die an der Schweizer Börse SIX kotierte holländische Firma am späten Mittwochabend mitteilte. Im Vorjahr war der Verlust mit 0,95 Millionen aber noch grösser ausgefallen.

Umsatz generiert die Gesellschaft nach wie vor praktisch keinen. Die flüssigen Mittel betrugen am Ende der Semesters 360'000 Dollar nach 446'000 am Ende des Jahres 2019. Man verfüge über genügend Mittel, um die Aktivitäten für zumindest die nächsten zwölf Monate aufrechtzuerhalten, wurde betont.

Mit steigenden Umsätzen rechnet das Unternehmen gegen Ende des Jahres, wie es im Halbjahresbericht weiter heisst.

IGEA Pharma will sich - wie seit Anfang August bekannt ist - mit dem auf pflanzliche Grundsubstanzen spezialisierten britischen Unternehmen Blue Sky Natural Resources (BSNR) zusammenschliessen. Der Hauptsitz des fusionierten Unternehmens, das weiterhin an der Schweizer Börse SIX kotiert sein soll, werde nach der Fusion in den Niederlanden sein, hatte es bei der Ankündigung des Vorhabens geheissen.

rw/

Zürich (awp)