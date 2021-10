IGEA -Aktie zieht an: IGEA dämmt Verlust im ersten Halbjahr 2021 ein

Unter dem Strich steht ein Fehlbetrag von 0,29 Millionen US-Dollar, wie die an der Schweizer Börse SIX kotierte holländische Firma IGEA am späten Donnerstagabend mitteilte. Mit 0,55 Millionen US-Dollar war der Vorjahresverlust aber noch höher ausgefallen.

Umsätze erwirtschaftete die Gesellschaft den Angaben zufolge keine. Per Ende Juni verfügte die Gruppe über liquide Mittel in Höhe von 0,02 Millionen US-Dollar, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Per Ende 2020 lagen sie noch bei 0,36 Millionen.

Die Aktivitäten der Gruppe in den sechs Monaten hätten sich auf den Abschluss der Fusion mit Blue Sky Natural Resources konzentriert, der dann am 23. September 2021 endgültig vollzogen wurde.

Ziel der kombinierten Gruppe sei es etwa, eine Marktposition für die angebotenen Lösungen zu erlangen. Durch die sich ergebenden operativen Synergien soll die Kapitalrendite verbessert und Rentabilität erzielt werden.

Aktien von IGEA klettern an der SIX derzeit um 2,94 Prozent nach oben auf 0,35 Schweizer Franken.

hr/dm

Zürich (awp)