IGB Bhd Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

IGB Bhd Registered gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.07 MYR, nach 0.040 MYR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16.09 Prozent auf 525.2 Millionen MYR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 452.4 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch