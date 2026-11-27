IGB Bhd Registered lud am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.06 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.050 MYR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13.23 Prozent auf 521.2 Millionen MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 460.4 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch