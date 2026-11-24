|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 13:39:36
IG Metall zu VW-Tarifauftakt: Bewegen uns keinen Millimeter
(Ausführliche Fassung)
EMDEN (awp international) - Vor Beginn der Tarifrunde bei Volkswagen hat die IG Metall Zugeständnisse des Autobauers zur Bedingung für inhaltliche Gespräche gemacht. "Ehe wir überhaupt ein einziges Wort über Inhalte verlieren, muss die Arbeitgeberseite verlässlich darlegen, wie sie Zukunft "Made in Germany" gestalten will und wie sie künftig gedenkt, Verträge einzuhalten", sagte Niedersachsens IG-Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Thorsten Gröger bei einer Kundgebung im ostfriesischen Emden.
Das Unternehmen schulde Antworten auf zwei Fragen: "Wie will Volkswagen überhaupt Zukunft gestalten? Und wie will dieser Vorstand jemals wieder das Vertrauen zurückgewinnen, was er mutwillig zerstört hat?" Angesichts der Sachlage habe man keine Veranlassung, sich auch "nur einen einzigen Millimeter" zu bewegen. "Über Beiträge der Beschäftigten sprechen wir heute garantiert nicht. Kein Satz, kein Wort, keine Silbe", sagte Gröger.
Was fordert Volkswagen?
Europas grösster Autobauer hat in der Kernmarke mit hohen Kosten zu kämpfen und will weitreichende Sparmassnahmen durchsetzen. Dazu gehören Nullrunden in den Jahren 2027 und 2028, Streichungen bei Zusatzzahlungen und Zulagen sowie Einschnitte bei der 35-Stunden-Woche. Der Katalog umfasst nach dpa-Informationen fast 20 Punkte und ist weitreichender als bisher bekannt. So will das VW -Management auch die bislang nur ausgesetzte Entgelterhöhung um 5,5 Prozent streichen. Diese sollte nach dem Tarifkompromiss vor zwei Jahren zum 1. Januar 2031 wirksam werden.
IG Metall droht mit Warnstreiks
Der Katalog sei ein "Dokument der Respektlosigkeit, das in der Geschichte von Volkswagen seinesgleichen sucht", sagte Gröger. Die Gewerkschaft will sich dagegen wehren - und droht mit Arbeitsniederlegungen. Wer solche Papiere schreibe, wolle den Konflikt. "Wir haben ihn nicht gesucht. Aber wir werden ihn mit voller Wucht führen". Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Danach werde der Vorstand erfahren, was es heisse, sich mit Metallerinnen und Metallern anzulegen, so Gröger.
VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo erteilte möglichen Standortschliessungen erneut eine Absage - auch wenn diese nicht Teil des VW-Forderungskatalogs sind. Die Debatte um die Zukunft der Werke in Emden, Hannover und Zwickau dürfte die Verhandlungen aber prägen. "Wir werden es nicht zulassen, dass Standorte unter die Räder geraten, um die Dividenden hochzuhalten, oder dass betriebsbedingte Kündigungen dafür sorgen, Renditeversprechen für den Kapitalmarkt in Erfüllung gehen zu lassen. Mit uns nicht!"
Volkswagen ist nicht wie etwa die Autobauer Mercedes-Benz und BMW im Tarif der Metall- und Elektroindustrie, sondern hat einen eigenen Haustarif. Er gilt für mehr als 120.000 Beschäftigte an den Standorten Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau./jwe/DP/zb
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
12:26
|Schwacher Handel: DAX im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
|
12:02
|VW und Mercedes: In der Autoindustrie wackelt jetzt auch die 35-Stunden-Woche (Spiegel Online)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
23.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|20.11.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI leichter -- DAX erhält ebenfalls Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht abwärts. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls tiefer. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.