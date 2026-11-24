(Ausführliche Fassung)

EMDEN (awp international) - Im Ringen um deutlich schärfere Sparpläne bei Volkswagen beginnen heute die Tarifverhandlungen. Das Unternehmen und die IG Metall wollen kurz vor Mittag im ostfriesischen Emden zusammenkommen. Begleitet wird der Verhandlungsauftakt von Protesten: Die Gewerkschaft hat zu einer Demonstration samt Kundgebung (10.00 Uhr) aufgerufen. Dort sollen unter anderem IG-Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Thorsten Gröger sowie VW -Betriebsratschefin Daniela Cavallo sprechen.

Die Tarifrunde steht unter keinem guten Stern: Europas grösster Autobauer hat in der Kernmarke mit hohen Kosten zu kämpfen und will daher Sparmassnahmen durchsetzen. Dazu hat das Unternehmen Ende September zehn Tarifverträge komplett oder in Teilen gekündigt - und damit annähernd alle Regelungen des Haustarifs. Dieser gilt nach Angaben der Arbeitnehmer für mehr als 120.000 Beschäftigte an den Standorten Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau.

Das will Volkswagen erreichen

Der Forderungskatalog umfasst Nullrunden in den Jahren 2027 und 2028 sowie Streichungen bei Zusatzzahlungen und Zulagen. Auf dem Verhandlungstisch liegt aber deutlich mehr als das Entgelt: So verlangt Volkswagen auch, dass die Arbeitszeit von derzeit 35 Stunden in der Woche ohne Entgeltausgleich "nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden" kann.

Die Regelungen werden VW-Co-Verhandlungsführerin Kerstin Scholz zufolge nicht leichtfertig infrage gestellt. Aber die Rahmenbedingungen hätten sich signifikant verschlechtert. So belasten zum Beispiel Zölle, ein schrumpfender chinesischer Markt und ein sich verschärfender Wettbewerb in Europa das Unternehmen. Mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung reichten die 2024 vereinbarten Massnahmen allein nicht mehr aus. Durch die damals vereinbarten Arbeitnehmerbeiträge spart VW laut IG Metall rund 1,5 Milliarden Euro jährlich.

Die Wolfsburger waren im dritten Quartal in die tiefroten Zahlen gerutscht. Die Einschnitte sollen VW im Wettbewerb robuster machen und sind ein Element des Zukunftsplans 2030, der den gesamten Konzern wieder auf Kurs bringen soll. Dieser sieht auch den Wegfall von rund 12.000 VW-Jobs in Deutschland vor - zusätzlich zum bereits vereinbarten Abbau von 35.000 Stellen bis 2030. Der Abbau soll sozialverträglich ablaufen, an der Beschäftigungssicherung rüttelt die VW-Führung nicht. Die Konditionen müssen aber verhandelt werden.

Für Arbeitnehmer ein "Katalog des Grauens"

Doch die Fronten wirken bereits verhärtet, bevor die Verhandlungen überhaupt begonnen haben. Die Arbeitnehmer kritisierten Forderungen als "Katalog des Grauens". Der VW-Vorstand falle seinen Beschäftigten mit dem Messer in den Rücken, erklärte Verhandlungsführer Gröger in einer Reaktion auf die Liste. Die Forderungen sind demnach deutlich umfangreicher als 2024. "Niemand sollte sich etwas vormachen: Volkswagen steht vor einer Zerreissprobe, über deren Ausmass sich die Arbeitgeberseite offenbar noch immer nicht im Klaren ist".

Die IG Metall will eigentlich fünf Prozent mehr Geld für die VW-Beschäftigten herausholen. Das hatte sie unter anderem mit der Inflation begründet. Gröger ging angesichts der Positionen zuletzt nicht davon aus, dass noch in diesem Jahr eine Einigung gibt. "Das wird kein Sturm im Wasserglas, der sich bis Jahresende legt. Das wird ein zäher, erbitterter und kräftezehrender Konflikt, der tiefe Spuren im Konzern hinterlassen wird".

Die Gespräche sollen am 15. Dezember in Zwickau fortgesetzt werden. Weitere Termine gibt es noch nicht. Was bereits feststeht: Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember, danach sind Warnstreiks möglich. Die Wut der Beschäftigten ist laut Betriebsratschefin Cavallo, die für die IG Metall mit am Verhandlungstisch sitzt, gross. Der Vorstand wolle es auf die harte Tour. Dafür sei man bereit./jwe/DP/zb