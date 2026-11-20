|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 06:42:36
IG Metall lässt ganztägige Warnstreiks rollen
FRANKFURT (awp international) - Mit einer Welle ganztägiger Warnstreiks erhöht die IG Metall den Druck in den festgefahrenen Tarifverhandlungen der deutschen Metall- und Elektroindustrie. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen sind an diesem Freitag tausende Beschäftigte in Betrieben im nahezu gesamten Bundesgebiet.
Dazu gehören Werften im Norden, Zulieferer in Baden-Württemberg und die Autowerke von BMW und Audi in Bayern, die nach dem Willen der Gewerkschaft den ganzen Tag stillstehen sollen. In ersten Betrieben hatten die Warnstreiks bereits am Donnerstag begonnen. Weitere Aktionen sind für den Beginn der kommenden Woche angekündigt. Vorausgegangen sind Abstimmungen unter den Gewerkschaftsmitgliedern in den jeweils bestreikten Betrieben.
Die IG Metall setzt die 24-Stunden-Streiks erstmals seit acht Jahren ein. Anders als bei kurzfristigen Warnstreiks zahlt sie an ihre Mitglieder Streikgeld aus. Die Arbeitgeber reagierten mit scharfer Kritik. Betroffene Unternehmen erlitten in der ohnehin angespannten wirtschaftlichen Situation erhebliche Schäden. Arbeitsplätze und ganze Standorte würden gefährdet, hiess es.
"Überzogene Eskalation"
NRW-Arbeitgeber-Präsident Arndt G. Kirchhoff verwies auf intensive Gespräche über mögliche Abkommen auf betrieblicher Ebene, um Investitionen, Innovationen, Standorte und Beschäftigung zu sichern. Über die Ziele sei man sich grundsätzlich einig gewesen, wenn es auch sonst noch erheblichen Verhandlungsbedarf gegeben habe. Er sagte: "Vor diesem Hintergrund ist diese Eskalation absolut überzogen, völlig unverhältnismässig und bringt uns einer Lösung keinen Schritt weiter."
Termin für vierte Runde steht noch nicht
Bundesweit arbeiten rund 3,7 Millionen Männer und Frauen unter den Bedingungen des Flächentarifvertrags. Die Branche umfasst wichtige Industriesparten wie Auto, Maschinenbau, Elektro und Metallerzeugung.
Die dritte Verhandlungsrunde hatte keine Annäherung gebracht, Termine für die vierte Runde stehen nicht fest. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.
Die Arbeitgeber haben über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten. Zudem wird über mögliche zeitweise Abweichungen verhandelt, um Investitionen zu ermöglichen oder Jobs zu sichern. Das Angebot unterhalb der allgemeinen Preissteigerung haben die Arbeitgeberverbände mit hoher Kostenbelastung begründet und auf den Abbau hunderttausender Arbeitsplätze hingewiesen, der sich bei weiterhin schlechten Bedingungen fortsetzen werde./ceb/DP/zb
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
17:58
|DAX-Handel aktuell: DAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel LUS-DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: So steht der DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|07:20
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|07:20
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|07:20
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.