IG Metall empfiehlt Forderung nach 7% mehr Entgelt für Metall/Elektro

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vorstand der IG Metall empfiehlt den regionalen Tarifkommissionen in der Metall- und Elektroindustrie, mit einer Forderung nach einer Entgeltsteigerung von 7 Prozent in die Tarifrunde 2024 zu gehen. Wie Tarif-Vorständin Nadine Boguslawski mitteilte, soll der endgültige Tarifbeschluss am 9. Juli gefasst werden. Die Friedenspflicht endet am 30. September. "Dann sind Warnstreiks prinzipiell möglich", sagte Boguslawski. Im Mai waren die Löhne in diesem Industriezweig um 3,3 Prozent gestiegen und im Juni 2023 um 5,2 Prozent. Diese Steigerungen hatte die IG Metall 2022 ausgehandelt. Zusätzlich hatte es zwei Inflationsausgleichsprämien von je 1.500 Euro gegeben.

