IG Metall bekommt für thyssenkrupp-Aufzugssparte Zusagen von beiden Bietern

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Arbeitnehmerseite bei thyssenkrupp hat mit den zwei um die Aufzugssparte konkurrierenden Finanzkonsortien Zusagen zur Beschäftigungssicherung ausgehandelt. "Mit diesen Fair- und Best-Owner-Vereinbarungen konnten wir einen elementaren Schritt in eine gesicherte Elevator-Zukunft machen", sagte der Unterhändler der nordrhein-westfälischen IG Metall, Knut Giesler, am Wochenende. Erhalten bleibt neben der Tarifbindung danach die Mitbestimmung. Auch hätten sich beide Bietergruppen verpflichtet, vor einem späteren Weiterverkauf oder Börsengang zunächst eine Vereinbarung mit der Arbeitnehmervertretung zu schliessen.

Giesler ist Chef der IG Metall in Nordrhein-Westfalen und zugleich stellvertretende Vorsitzender des Elevator-Aufsichtsrates. thyssenkrupp will die Sparte mit gut 50.000 Mitarbeitern weltweit verkaufen, um mit dem Erlös Schulden abzubauen und das Stahlgeschäft zu modernisieren. Durch die Einigung sind beide Bietergruppen - eine bestehend aus Blackstone, Carlyle und dem Canada Pension Plan Investment Board sowie eine andere aus Advent, Cinven und der RAG-Stiftung - noch im Rennen.

"In der kommenden Woche wird der Vorstand der Thyssenkrupp AG eine Entscheidung treffen, an wen und in welchem Umfang Thyssenkrupp Elevator veräussert wird", so Giesler. Anschliessend müsse der Aufsichtsrat sie bestätigen. "Erst dann können wir über weitere Details unserer Vereinbarung informieren." Die IG Metall wollte von den Käufern langfristige Garantien für Beschäftigte, Standorte sowie Investitionen bekommen.

February 23, 2020