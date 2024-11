IG Metall Bayern: Am Montag Zehntausende im Warnstreik

DOW JONES: Die IG Metall Bayern hat zehntausende Beschäftigte in 117 Betrieben zu Arbeitsniederlegungen am Montag aufgerufen. Allein bei einer Grosskundgebung bei Audi in Ingolstadt erwartet die IG Metall eine fünfstellige Teilnehmerzahl. In München finden laut der Gewerkschaft zwei grosse Warnstreikveranstaltungen gleichzeitig statt: Die BMW-Mitarbeiter sollen in einem Demozug zum BMW-Forschungs- und Innovationszentrum ziehen sich dort mit den BMW-Entwicklern zu einer gemeinsamen Kundgebung treffen. Im Münchener Norden kommen laut IG Metall unter anderen die Beschäftigten von MAN Truck & Bus und MTU zu einer Kundgebung zusammen.

In Donauwörth ziehen die Beschäftigten von Airbus Helicopters und weiteren Betrieben gemeinsam zur Kundgebung. Bei Bosch in Bamberg gehen die Beschäftigten aller Werkteile früher in den Feierabend. Bei Airbus in Manching machen die Warnstreikenden vier Stunden früher Schluss.

DJG/hru

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2024 06:50 ET (11:50 GMT)