IfW: Deutsche Wirtschaftsleistung stagnierte im 3. Quartal

BERLIN (Dow Jones)--Die Wirtschaftsleistung in Deutschland hat im dritten Quartal des laufenden Jahres nach Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) stagniert. Darauf lasse die vom europäischen Statistikamt Eurostat veröffentlichte, vorläufige Schnellschätzung für die Wirtschaftsleistung im Euroraum im dritten Quartal 2019 schliessen, die auch vorläufige, bislang unveröffentlichte Daten zum deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) enthalte, erklärten die Kieler Ökonomen. Bisher war weithin eine Schrumpfung im dritten Quartal erwartet worden.

Die Eurostat-Schätzung, der zufolge die Wirtschaftsleistung im Euroraum im dritten Quartal insgesamt um 0,2 Prozent gestiegen sei, basiere auf Angaben von 17 Mitgliedstaaten, die 93 Prozent der Wirtschaftsleistung des Währungsraums abdeckten. Bereits veröffentlichte preis- und saisonbereinigte Expansionsraten für Frankreich, Italien, Spanien, Belgien und Österreich, die zusammen mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung des Euroraums ausmachten, liessen recht verlässliche Rückschlüsse auf die deutsche BIP-Entwicklung zu.

Für die neben Deutschland neun Länder, für die ebenfalls noch keine Schnellschätzungen vorlägen, ergäben die Kurzfristprognosemodelle des IfW einen Zuwachs von knapp 0,4 Prozent. Für Deutschland errechne sich damit eine saison- und kalenderbereinigte BIP-Entwicklung von 0,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

"Die Konjunktur in Deutschland zeigte sich im Sommer geringfügig fester als bislang erwartet worden war", sagte der Leiter des IfW-Prognosezentrums, Stefan Kooths. Insgesamt habe sich der Abschwung aber fortgesetzt, denn die gesamtwirtschaftliche Auslastung sei weiter gesunken. "Die ohnehin wenig belangvolle Frage nach einer technischen Rezession steht auf der Kippe", analysierte Kooths. "Wenn überhaupt, fiele sie homöopathisch aus." Die Wertschöpfung in der Industrie dürfte über die Sommermonate das fünfte Quartal in Folge nachgegeben haben.

November 01, 2019 06:11 ET (10:11 GMT)