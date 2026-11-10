Ifuji Sangyo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ifuji Sangyo äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 50.89 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 49.99 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3.62 Prozent zurück. Hier wurden 7.53 Milliarden JPY gegenüber 7.81 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch