Ifuji Sangyo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ifuji Sangyo hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 46.51 JPY gegenüber 77.36 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4.19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8.23 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.88 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch