|
29.09.2026 09:11:41
Ifo: Zölle gegen China nur begrenzt wirksam
DOW JONES--Zusätzliche EU-Zölle auf chinesische Importe können kritische Abhängigkeiten und unfairen Wettbewerbsdruck aus China nach Erkenntnissen der Ifo-Forscher Lisandra Flach und Andreas Baur nur begrenzt beheben. "Zölle sind je nach Ausgestaltung mit erheblichen ökonomischen Kosten und oft auch unbeabsichtigten Nebenwirkungen verbunden. Ihre Eignung hängt stark davon ab, welches Ziel man mit ihnen verfolgt", sagt Lisandra Flach, Leiterin des Ifo-Zentrums für Aussenwirtschaft. "Vor allem aber können sie Massnahmen zur Stärkung der eigenen Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit nicht ersetzen. Nachlassender Wettbewerbsdruck kann die Innovationsanreize geschützter Industrien sogar zusätzlich schwächen."
Die Kosten für Ausgleichszölle gegen subventionierte Importe treffen nicht nur private Haushalte, sondern auch Unternehmen, die chinesische Vorleistungen einsetzen. "Teurere Vorleistungen verschlechtern insbesondere die Wettbewerbsposition exportorientierter Unternehmen gegenüber ausländischen Mitbewerbern", sagt Andreas Baur, stellvertretender Leiter des Ifo-Zentrums für Aussenwirtschaft. Hinzu komme: Auf Märkten ausserhalb der EU griffen solche Zölle nicht. Für die europäische Industrie wiege das schwer, denn sie setze dort rund ein Viertel ihrer Produktion ab, einzelne Branchen sogar deutlich mehr.
Nach Einschätzung der Ifo-Forscher sollte die EU den Umgang mit China deshalb nicht im Alleingang organisieren, sondern gezielt Verbündete gewinnen. Gemeinsam sei die Verhandlungsmacht gegenüber Peking deutlich grösser. Wichtig sei es, darauf zu achten, mit den eigenen Massnahmen nicht genau jene Partner zu treffen, die man für ein gemeinsames Vorgehen brauche. Dazu zählten etwa "Buy-European"-Vorgaben, die Partner mit EU-Handelsabkommen ausschlössen, oder pauschale Schutzzölle, die nicht nach Herkunftsländern unterschieden. Machten solche Massnahmen international Schule, wäre am Ende die exportorientierte europäische Industrie der Verlierer.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
September 29, 2026 03:12 ET (07:12 GMT)
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise als Belastungsfaktor: SMI fester -- DAX mit leichten Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt am Dienstag Gewinne. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls ein leichtes Plus zu sehen. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.