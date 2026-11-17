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17.11.2026 07:48:41
Ifo: Wohnungsbaukonjunktur bleibt schwach
DOW JONES--Der deutsche Wohnungsbau kommt weiterhin nicht in Schwung. Wie das Ifo-Institut mitteilte, stieg der Geschäftsklimaindex für die Branche im Oktober nur minimal auf minus 24,0 von minus 24,7 Punkten im Vormonat. Während sich die Erwartungen für die kommenden Monate etwas aufhellten, bewerteten die Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage schlechter als im September.
"Im Wohnungsbau zeichnet sich weiterhin keine durchgreifende Erholung ab", erklärte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. Die Erwartungen blieben trotz der leichten Besserung deutlich im negativen Bereich.
Besonders die zunehmenden Stornierungen belasten die Branche: Im Oktober meldeten 15,5 Prozent der befragten Betriebe gestrichene Bauprojekte, nach 14,1 Prozent im September. Das ist der höchste Stand seit Januar 2024. Zugleich verschärften sich die Finanzierungsprobleme leicht. 13,3 Prozent der Unternehmen berichteten von Engpässen, verglichen mit 12,0 Prozent im Vormonat.
Der Anteil der Betriebe, die über Auftragsmangel klagten, sank zwar geringfügig auf 40,5 (September: 41,3) Prozent, blieb aber das Hauptproblem der Branche. Materialengpässe spielten mit 3,2 (4,2) Prozent der Nennungen hingegen kaum noch eine Rolle.
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DJG/apo/gos
(END) Dow Jones Newswires
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