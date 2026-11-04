|
04.11.2026 07:44:00
Ifo: Stimmung in deutscher Autoindustrie steigt im Oktober spürbar
DOW JONES--Die Stimmung in der deutschen Automobilindustrie hat sich im Oktober spürbar aufgehellt, bleibt nach Einschätzung von Experten jedoch von extremer Volatilität und Unsicherheit geprägt. Wie das Ifo-Institut mitteilte, kletterte der Geschäftsklimaindex für die Branche kräftig auf minus 4,1 Punkte, nachdem er im September noch bei minus 33,2 Punkten notiert hatte.
Sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Aussichten für die kommenden Monate wurden von den Herstellern und Zulieferern deutlich weniger pessimistisch bewertet als zuletzt. "Von Entwarnung in der Automobilindustrie kann jedoch keine Rede sein, denn die starken monatlichen Schwankungen im Geschäftsklima deuten auf eine sehr hohe Unsicherheit in der Branche hin", sagte Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl.
Als wesentlichen Treiber des Stimmungsaufschwungs sieht das Ifo-Institut die jüngste deutsch-französische Verständigung auf eine gemeinsame Automobilstrategie. Dieser Kompromiss sieht zwar weiterhin eine Reduktion der CO2-Flottenemissionen um 90 Prozent bis 2035 gegenüber 2021 vor, verzichtet jedoch darauf, dass die verbleibenden 10 Prozent anderweitig kompensiert werden müssen. Ergänzend sollen staatliche Beihilfen künftig enger an Vorgaben für eine europäische Wertschöpfung ("Made in Europe") gekoppelt werden.
Das Institut warnt jedoch vor verfrühtem Optimismus und rechnet vorerst nur mit einem kurzen Durchschnaufen. "Die Einigung verschafft der Autoindustrie zwar ein gewisses Zeitfenster", betonte Wölfl. "Sie ändert jedoch nichts an der zentralen Herausforderung der Branche, im Technologiewettbewerb wieder an die Spitze aufzuschliessen."
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/apo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 04, 2026 01:44 ET (06:44 GMT)
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI nach neuen Rekorden um die Nulllinie -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich volatil. Am deutschen Aktienmarkt prägen Aufschläge das Bild. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.