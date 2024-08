Ifo-Institut: Geschäftsklima im Einzelhandel leicht verbessert

BERLIN (Dow Jones)--Das Geschäftsklima im Einzelhandel hat sich nach Angaben des Ifo-Instituts im August etwas verbessert. Das geht aus den aktuellen Umfragen des Instituts hervor. Der Indikator stieg auf minus 23,1 Punkte, nach minus 25,4 Punkten im Juli. Die Einzelhändler beurteilten ihre aktuelle Geschäftslage geringfügig besser. Auch ihre Erwartungen für die nächsten Monate hellten sich etwas auf.

"Das Klima bleibt dennoch spürbar eingetrübt. Kurzfristig zeichnen sich kaum Impulse ab, auch weil die gesamtwirtschaftliche Entwicklung weiter eher Gegen- als Rückenwind für die Händler verspricht", sagte Ifo-Experte Patrick Höppner.

Einzelhändler mit Elektrotechnik und elektronischen Haushaltsgeräten, Bekleidungshändler und Autohäuser berichteten in der Umfrage von einer Verbesserung ihrer Geschäftslage. Einzelhändler mit Unterhaltungselektronik und Baumärkte nahmen dagegen eine ungünstigere Entwicklung wahr. Bei Verkäufern von Fahrrädern, Bekleidung, Möbeln und Einrichtungsgegenständen sowie Baumärkten sei die Geschäftslage besonders schlecht, so das Instituts.

"Viele Einzelhändler sind von einer schwachen Nachfrage betroffen", sagt Höppner. Dies äussert sich laut Ifo beispielsweise in zu hohen Lagerbeständen bei den Unternehmen und einem weiter nachlassenden Preisdruck. Unterm Strich erhöhten im August so wenige Einzelhändler ihre Preise wie zuletzt zum Jahresbeginn 2021. Zudem planen viele Einzelhändler, ihre Bestellungen an Handelswaren zurückzufahren und auch ihr Personal zu verringern, wie das Institut erklärte.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2024 03:03 ET (07:03 GMT)