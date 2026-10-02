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02.10.2026 09:05:53
Ifo-Geschäftsklima in der Chemie weiter verbessert
DOW JONES--Das Geschäftsklima in der deutschen Chemieindustrie hat sich im September weiter erholt. Der entsprechende Index stieg auf plus 5,5 Punkte von minus 2,6 Punkten im Vormonat, wie das Ifo-Institut mitteilte. Es ist der zweite Anstieg in Folge.
Massgeblicher Treiber der Erholung waren die Geschäftserwartungen für die kommenden sechs Monate, die sich spürbar auf plus 2,3 Punkte aufhellten, nachdem sie im August noch bei minus 15,0 Punkten gelegen hatten. Auch die aktuelle Lage schätzten die Chemieunternehmen mit plus 8,8 Punkten erneut positiv ein.
"Kunden im In- und Ausland stocken ihre Lager weiter auf und nehmen dafür höhere Preise in Kauf", erklärte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf. Impulse kamen dabei vor allem aus dem Export sowie aus Aufträgen des Verarbeitenden Gewerbes. Zudem wirken sich steigende Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur über den Kauf von Vorprodukten positiv aus.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 02, 2026 03:06 ET (07:06 GMT)
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