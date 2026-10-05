|
05.10.2026 07:58:40
Ifo: Geschäftsklima Autoindustrie stark verschlechtert
DOW JONES--Der Geschäftsklimaindex in der Automobilindustrie hat sich stark verschlechtert. Der Branchenindikator lag im September bei minus 35,0 Punkten, im Vergleich zu minus 22,0 Punkten im August. wie das Ifo-Institut mitteilte. Die Unternehmen bewerteten ihre Geschäftslage deutlich schlechter als im August und sogar noch schlechter als im Juni bzw. Juli, als sie einen bisherigen Tiefstand des Jahres 2026 erreichte. Die Geschäftserwartungen waren schon im August drastisch gesunken und verharrten im September auf tiefem Niveau. "Die Automobilindustrie steckt weiterhin in der Krise", sagte Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl.
Diese Krisenstimmung ist laut Ifo-Mitteilung an vielen weiteren Indikatoren zu erkennen: So waren die Exporterwartungen in der Autoindustrie von Juli bis August gestiegen. Ähnliches galt für die Beschäftigungserwartungen. Im September seien beide Erwartungen erneut abgesackt. Die Unternehmen bewerteten im September überdies ihren Auftragsbestand erneut schlechter als im Vormonat. Ähnliches gelte für die Ertragslage, die immer vierteljährlich abgefragt wird. Sie ist den Unternehmensangaben zufolge im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal deutlich gesunken.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 05, 2026 01:59 ET (05:59 GMT)
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher erwartet -- DAX vor stabilem Start -- Asiens Börsen vorwiegend in Grün
Der heimische Aktienmarkt dürfte zum Wochenbeginn etwas zulegen. Der DAX wird mit einer stabilen Eröffnung erwartet. An den Börsen in Asien geht es am Montag mehrheitlich nach oben.