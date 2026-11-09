Ifo: Frühindikator zeigt starke KI-Wirkung auf Berufschancen von Einsteigern

DOW JONES--Der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) verändert den Arbeitsmarkt vor allem für junge Stellensuchende. Darauf deutet ein neuer Frühindikator des Ifo-Instituts hin, in dem Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt zu sehen sind. Wie das Ifo mitteilte, sinkt die Beschäftigung junger Berufseinsteiger in stark KI-exponierten Berufen, während sie insgesamt stabil bleibt. "Von einem breiten Jobabbau durch KI sehen wir bislang nichts. Aber wer ins Berufsleben startet, spürt die Veränderung als Erstes", sagt Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Der Indikator vergleicht Beschäftigung und Einstellungen nach Alter in 140 Berufen und setzt sie in Beziehung zur KI-Exponierung der Tätigkeiten. In den am stärksten exponierten Berufen wuchs die Beschäftigung seit dem dritten Quartal 2022 um 1,8 Prozent, in den am wenigsten exponierten sank sie um 6,4 Prozent. Die Vollzeitbeschäftigung der 20- bis 24-Jährigen in den am stärksten exponierten Berufen ging dagegen um 14 Prozent zurück, von rund 279.000 auf 239.000.

"Der Berufseinstieg ist das Frühwarnsystem des Arbeitsmarkts. Hier sollten wir die Folgen von KI beobachten, lange bevor sie im Produktivitätswachstum sichtbar werden", sagt Oliver Falck, Leiter des Ifo-Zentrums für Innovationsökonomik und digitale Transformation.

Entscheidend ist den Ifo-Experten zufolge, wie KI genutzt wird. "Ob KI Aufgaben ergänzt oder automatisiert, macht für Berufseinsteiger den Unterschied. In Bereichen wie unterstützenden Bürotätigkeiten oder dem IT-Support, die bisher gute Einstiegschancen boten, kann KI bereits viele Aufgaben übernehmen", sagt Ifo-Ökonom Yuchen Guo.

Auch für die Europäische Union gibt der Indikator Hinweise: Wo KI vor allem automatisiert, werden junge Beschäftigte seltener eingestellt als ältere. Die Autoren betonen allerdings, dass der Indikator zwar eine Entwicklung beschreibe, sich davon aber nicht ableiten lasse, dass allein der vermehrte Einsatz von KI zu dieser Entwicklung führe.

Zu untersuchen wäre, welche Einflüsse der demografische Wandel, längere Ausbildungszeiten oder eine erschwerte Einarbeitung durch Homeoffice hätten. Deshalb sei es geboten, weiterhin die Einstellungen nach Alter und Berufsgruppen differenziert zu beobachten und dabei auch die neuesten KI-Technologien zu berücksichtigen. Auf jeden Fall aber ist es nach Ansicht der Ifo-Forscher notwendig, die Ausbildung von Arbeitskräften stärker auf Fähigkeiten auszurichten, die KI ergänzen.

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November 09, 2026 04:58 ET (09:58 GMT)