DOW JONES--Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich im November etwas eingetrübt. Wie das Ifo-Institut mitteilte, fielen die Ifo-Exporterwartungen auf 9,6 Punkte nach 11,7 Punkten im Oktober. "Die Erholung im Exportgeschäft verliert etwas an Schwung", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "In vielen Industriebranchen rechnen die Unternehmen aber weiterhin mit steigenden Ausfuhren."

Nach Angaben des Instituts konnte die Automobilindustrie ihren im Vormonat gewonnenen Optimismus weitgehend halten. Auch im Maschinenbau rechnen die Unternehmen mit steigenden Exporten, wenn auch in geringerem Umfang als zuletzt. Besonders zuversichtlich bleiben zudem die Hersteller elektrischer Ausrüstungen sowie von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen.

Demgegenüber gehen die Betriebe in der Metallerzeugung und -bearbeitung wieder von leicht rückläufigen Exporten aus. Einen deutlichen Rückschlag verzeichnete die Getränkeindustrie: Nach sehr optimistischen Erwartungen in den vergangenen Monaten rechnen die Unternehmen nun mit sinkenden Ausfuhren. Zudem nahm der Pessimismus in der chemischen Industrie und im Papiergewerbe weiter zu. Auch die Möbelindustrie erwartet ein rückläufiges Auslandsgeschäft.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/apo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2026 02:29 ET (07:29 GMT)