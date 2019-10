Ifo: Deutsche Rüstungsfirmen bedienen primär Exportmarkt

MÜNCHEN (Dow Jones)--Deutsche Rüstungsunternehmen bedienen nach einer Studie des Ifo-Instituts primär den Exportmarkt. "Die Ausstattung der Bundeswehr spielt für die Rüstungsindustrie in Deutschland eine eher nachrangige Rolle", erklärte Johannes Blum, Wissenschaftler und Autor der Studie. Darin wird der Zusammengang von Rüstungsproduktion, Rüstungsexporten und Verteidigungsausgaben in verschiedenen Ländern untersucht.

Bei einem Vergleich der grössten Player in der globalen Rüstungsindustrie liessen sich Unterschiede zwischen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen erkennen. "In einigen Ländern spiegeln sich die Umsätze der weltweit grössten Rüstungsunternehmen vornehmlich in den Verteidigungsausgaben, in anderen Ländern vornehmlich in den Rüstungsexporten wider", sagte Blum.

Blum hat für die Studie den Zusammenhang zwischen den Umsätzen der 100 grössten Rüstungsunternehmen, dem Ex- und Import grösserer konventioneller Waffen sowie den Verteidigungsausgaben eines Landes für den Zeitraum 2002 von 2016 für 21 Länder untersucht. Rüstungsunternehmen von Grossmächten wie den USA und Russland bedienten im Beobachtungszeitraum vornehmlich den eigenen Bedarf an Rüstungsgütern, während die Rüstungsumsätze von deutschen Unternehmen hauptsächlich exportgetrieben waren.

