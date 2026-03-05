Ifo: Blockade der Strasse von Hormus trifft EU direkt und indirekt

DOW JONES--Eine Blockade des Schiffsverkehrs durch die Strasse von Hormus wirkt nach Aussage des Ifo-Instituts nicht nur direkt über ausbleibende Lieferungen von Öl , Gas und anderen Grundstoffen, sondern auch indirekt über die weltweiten Lieferketten auf die Handelsströme der EU. "Die Importe aus dem Iran und den angrenzenden Staaten, die über die Strasse von Hormus nach Europa geliefert werden, machen einen vergleichsweise geringen Teil aller Importe aus. Anders sieht es aus, wenn man nur die Öl- und Gaslieferungen betrachtet", heisst es in einer Ifo-Mitteilung. Nach Berechnungen der Aussenhandelsexperten liegt der Anteil der Importe aus Iran und den Nachbarstaaten, der über die Strasse von Hormus in die EU geliefert wird, bei rund 2 Prozent der gesamten Extra-EU-Importe.

Bei Rohöl- und Flüssiggas sind die Anteile mit 6,2 bzw. 8,7 Prozent dagegen deutlich höher. Neben diesen möglichen Lieferengpässen bei einer Blockade gebe es indirekte Risiken: "Eine Blockade der Strasse von Hormus könnte die Ölexporte der westlich der Meerenge gelegenen Golfstaaten stark einschränken. Auch wenn die direkten Auswirkungen für Europa nicht erheblich sind, stellen die indirekten Effekte durch steigende Ölpreise und Lieferkettenstörungen ein grösseres Risiko für Europa dar", erläutert Lisandra Flach, Leiterin des Ifo-Zentrums für Aussenwirtschaft.

