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26.11.2026 07:48:39
Ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt im November
DOW JONES--Die Einstellungsbereitschaft der deutschen Unternehmen hat im November wieder nachgelassen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer fiel auf 94,7 Punkte, nachdem es im Oktober bei 95,5 Punkten gelegen hatte, wie das Institut mitteilte. Damit verzeichnete der Indikator nach drei Anstiegen in Folge wieder einen Rückgang.
"Die leichte Erholung der vergangenen Monate hat einen Dämpfer erhalten", erklärte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Eine Trendwende am Arbeitsmarkt ist noch nicht in Sicht."
In der Industrie verschlechterte sich die Lage erneut leicht, die Betriebe planen weiter mit weniger Personal. Besonders in der Automobil- sowie in der Möbelindustrie verstärkte sich der Trend zum Stellenabbau. Gegensätzlich entwickelte sich die Einstellungsbereitschaft bei den Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen, wo weiter Personal gesucht wird.
Im Dienstleistungssektor kam der zuletzt geplante Beschäftigungsaufbau zum Erliegen; die Personalplanungen zeigen sich hier insgesamt ausgeglichen. Während IT-Dienstleister bei Neueinstellungen zurückhaltender agierten, blieben Leiharbeitsfirmen optimistisch. Im Handel und im Baugewerbe hat der Druck zum Stellenabbau etwas nachgelassen. Dennoch planen die Unternehmen in beiden Bereichen weiterhin mit weniger Beschäftigten.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 26, 2026 01:48 ET (06:48 GMT)
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