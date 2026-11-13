IFIS JAPAN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IFIS JAPAN hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12.84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11.47 JPY erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 1.64 Milliarden JPY, gegenüber 1.68 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2.16 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch