IFIS JAPAN gewährte Anlegern Blick in die Bücher

IFIS JAPAN hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13.83 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11.27 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1.74 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch