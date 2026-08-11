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11.08.2026 06:37:00
IFGL Exports veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
IFGL Exports hat am 08.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 2.37 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.50 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat IFGL Exports 5.12 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12.85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.54 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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