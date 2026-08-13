IFCI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

IFCI hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.12 INR gegenüber 0.150 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19.59 Prozent auf 3.58 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte IFCI 4.45 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch