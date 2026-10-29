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29.10.2026 06:37:00
IFB Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
IFB Industries hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 9.47 INR. Im Vorjahresviertel waren 12.53 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat IFB Industries mit einem Umsatz von insgesamt 15.76 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.70 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 14.98 Prozent gesteigert.
Experten hatten einen Gewinn von 12.23 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 15.34 Milliarden INR erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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Themen im Video:
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