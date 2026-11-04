Ifb Agro Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ifb Agro Industries äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 27.21 INR. Im Vorjahresviertel waren 24.23 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4.75 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 18.10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch