iFAST: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

iFAST gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0.11 SGD. Im letzten Jahr hatte iFAST einen Gewinn von 0.090 SGD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 167.2 Millionen SGD gegenüber 136.4 Millionen SGD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch