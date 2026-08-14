iFABRIC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

iFABRIC präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.010 CAD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 65.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.6 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 5.8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch