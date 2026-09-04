Samsung GDRS Aktie 381611 / US7960508882
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04.09.2026 12:18:36
IFA öffnet für Publikum - KI und Roboter im Fokus
BERLIN (awp international) - Die Elektronikausstellung IFA in Berlin hat für das Publikum geöffnet. Auf der Messe präsentieren dieses Jahr mehr als 1.900 Aussteller ihre Produkte. Die Ausstellung versucht seit einigen Jahren, verstärkt auch jüngere Menschen anzusprechen und setzt dabei vermehrt auf Lifestyle-Angebote, Bereiche für Internetstars und zum Beispiel Wellness- und Beauty-Elektronik. Weitere wichtige Themen sind dieses Jahr die Entwicklungen bei Künstlicher Intelligenz und humanoiden Robotern.
Das Thema Robotics sei für Deutschland besonders wichtig, sagte Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) vor einem Rundgang über die IFA. Die Verbindung aus Hardware mit Software und Künstlicher Intelligenz sei ein Aspekt, der Deutschland als Industrienation besonders auszeichne.
Messe dauert bis Dienstag
Berlins Finanzsenator und CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers betonte, dass auf der IFA Trends und Produkte präsentiert würden, "die unseren Alltag von morgen prägen werden". "Technologien, die unser Leben einfacher machen, die Ressourcen sparen und damit auch nachhaltigeres Wirtschaften ermöglichen", so der Politiker.
Am Eröffnungsrundgang nahmen neben Wildberger und Evers auch Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und die parlamentarische Staatssekretärin im Forschungsministerium, Silke Launert (CSU), teil.
Die IFA dauert bis einschliesslich Dienstag. Sie ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Veranstalter hoffen, dass wie im Vorjahr rund 220.000 Besucher die Ausstellung besuchen werden./nif/DP/jha
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