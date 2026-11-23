IES hat am 20.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.50 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1.39 Milliarden USD gegenüber 897.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 13.24 USD. Im Vorjahr waren 7.51 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat IES im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 32.82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.48 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3.37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch