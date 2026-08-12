IEL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

IEL hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0.04 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IEL noch ein Gewinn pro Aktie von -0.060 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch