Idun Industrier Registered B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Idun Industrier Registered B liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Idun Industrier Registered B die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.48 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.98 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 668.0 Millionen SEK gegenüber 592.5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch