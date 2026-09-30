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30.09.2026 06:37:00
IDT stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
IDT hat am 28.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.87 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.670 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 339.0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IDT einen Umsatz von 316.6 Millionen USD eingefahren.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3.46 USD beziffert, während im Vorjahr 3.01 USD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1.30 Milliarden USD gegenüber 1.23 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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