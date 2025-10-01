IDT präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IDT stellte am 29.09.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.67 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.45 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 316.6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 308.8 Millionen USD in den Büchern standen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3.01 USD gegenüber 2.54 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.13 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.21 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1.23 Milliarden USD ausgewiesen.

