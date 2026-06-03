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03.06.2026 22:46:16

IDT Corp. Q3 Sales Increase

IDT b
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(RTTNews) - IDT Corp. (IDT) reported a profit for third quarter of $21.61 million

The company's earnings came in at $21.61 million, or $0.87 per share. This compares with $21.69 million, or $0.86 per share, last year.

Excluding items, IDT Corp. reported adjusted earnings of $23.3 million or $0.94 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.5% to $315.71 million from $301.98 million last year.

IDT Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $21.61 Mln. vs. $21.69 Mln. last year. -EPS: $0.87 vs. $0.86 last year. -Revenue: $315.71 Mln vs. $301.98 Mln last year.

In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’035.16 13.86 SYKBAU
Short 14’552.78 8.99 SYYBEU
SMI-Kurs: 13’218.32 03.06.2026 17:31:23
Long 12’652.11 19.28 SI6BUU
Long 12’381.66 13.93 S9OBOU
Long 11’838.33 8.93 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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