IDT B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IDT B hat sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.87 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.670 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 339.0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 316.6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3.46 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei IDT B ein Gewinn pro Aktie von 3.01 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1.30 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5.40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1.23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch