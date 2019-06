Idside ECHO MMS au service du monde municipal et de la sécurité civile

QUÉBEC, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Idside, firme informatique de Québec, est fière de mettre sa technologie ECHO au service de la plateforme en ligne InterAide, officiellement lancée aujourd'hui, par l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ), du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), du ministère de la Sécurité publique (MSP), de l'Union des municipalités du Québec (UMQ).

InterAide vise à soutenir efficacement les villes lors de situations d'exceptions en favorisant le partage de ressources humaines, matérielles et documentaires, ainsi que par le partage d'expertises. Ce projet a pour objectif de faciliter la coopération en matière de sécurité civile entre municipalités, MRC et régies intermunicipales.

Ce même esprit novateur caractérisant InterAide est mis au service de la solidarité entre municipalités par le biais de l'application ECHO MMS.

La technologie Idside ECHO MMS

Idside et Sécurité civile Landry ont mis à profit leurs expertises et la technologie ECHO au service des municipalités pour qu'elles se dotent d'un PMSC adapté et de moyens efficaces de communication. Sur la base de procédures et de coordonnées tenues à jour en temps réel, les municipalités doivent pouvoir informer leurs citoyens tout en favorisant les échanges entre les différents intervenants pour leur permettre de livrer une réponse concertée en situations d'exceptions.

ECHO MMS facilite non seulement la coopération entre les municipalités, MRC et autres intervenants d'urgence, mais elle comporte également un volet destiné aux citoyens, puisque l'application ECHO permet d'alerter les citoyens d'une municipalité directement sur leur téléphone mobile.

Pour répondre aux besoins précis des municipalités, la plateforme permet d'intégrer des contenus propres à celle-ci ; ce qui en fait une application sur mesure. La façon dont elle est conçue favorise également une meilleure interaction entre les municipalités voisines et les différentes ressources du milieu, des fonctionnalités uniques à cet outil technologique, développé par la firme québécoise Idside.

En somme, Idside ECHO MMS facilite la gestion des événements en sécurité civile en mettant de l'information à la disposition des municipalités. Elle permet aussi d'améliorer le temps de réponse en cas d'urgence, en simplifiant et en accélérant la mobilisation de ressources entre les municipalités.

« Tant par ses contenus, ses mécanismes automatisés de mise à jour et ses multiples canaux de communication, que part la formation en sécurité civile qui l'accompagne, la solution ECHO MMS permet aux municipalités du Québec d'être efficacement au rendez-vous, afin de répondre au nouveau règlement édicté par le Ministère de la Sécurité civile. Bien plus encore, elle assure aux autorités et à leurs citoyens une meilleure réactivité en situation d'exception », a souligné André Vuillet. Président-directeur général. Idside.

Une technologique québécoise

Développée à Québec, la technologie ECHO MMS est déjà en déploiement dans plus de 50 municipalités québécoises. Elle offre :

Des procédures et contenus adaptés

Des formations, des exercices et des simulations

Des capacités d'alerte et de mobilisation

Des interfaces Web et mobiles conviviales

À PROPOS D'IDSIDE

Conceptrice de l'application ECHO MMS, la firme IDSIDE développe et déploie, depuis quinze ans, une plateforme spécialisée en gestion de mesures d'urgence et en sécurité civile.

La majorité des établissements de santé du Québec, de nombreuses corporations et un nombre croissant de municipalités adhèrent à cette solution intégrée et sécuritaire.

www.Idside.com

À PROPOS DE SÉCURITÉ CIVILE LANDRY INC

Sécurité civile Landry Inc. a pour mission de conseiller et de soutenir les organisations municipales, gouvernementales et privées dans leur démarche de mise à niveau du volet « sécurité civile et mesures d'urgence ». Elle assure un contenu adapté sur la plateforme Idside ÉCHO MMS.

SOURCE Idside