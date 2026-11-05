Idorsia will profitabel werden – zwei Medikamente stehen im Mittelpunkt - Aktie dennoch tiefer

Roland Wandeler ist gerade einmal seit gut vier Wochen der neue Chef vom Biotechunternehmen Idorsia . In dieser Zeit jagte nun eine Schlagzeile die nächste. Dabei will der neue Chef zunächst aber keine grundlegende strategische Neuausrichtung vornehmen, sondern vielmehr die bestehende Strategie zum Laufen bringen.

Besonders wichtig seien dabei die beiden bereits zugelassenen Medikamente: das Schlafmittel Quviviq und Aprocitentan gegen resistenten Bluthochdruck, wie er im Interview mit AWP sagte. In seinen ersten vier Wochen habe er sich deshalb intensiv mit den Vermarktungsmöglichkeiten und den Perspektiven der beiden Präparate beschäftigt.

Beide Medikamente mit Blockbusterpotenzial

Für beide Medikamente sieht der CEO weiterhin Blockbusterpotenzial. Bei Quviviq sei Idorsia auf einem guten Weg, in den USA gebe es allerdings noch Aufholpotenzial. Bei Aprocitentan stimmt ihn vor allem der inzwischen fokussiertere Vermarktungsansatz zuversichtlich. Der Zugang zum Medikament sei einfacher geworden, zudem steige das Bewusstsein der Ärzte für resistenten Bluthochdruck. Erste Signale aus spezialisierten Zentren deuteten darauf hin, dass die neue Strategie greife. Einen konkreten Zeitplan für das Erreichen der Blockbuster-Umsätze nannte er allerdings nicht.

Finanzielle Lage und Schuldenabbau

Finanziell sieht sich Idorsia gut aufgestellt. Neben liquiden Mitteln von rund 80 Millionen Franken per Ende September verfügt das Unternehmen über weitere Finanzierungsmöglichkeiten von 100 Millionen Franken. Mit steigenden Umsätzen aus den beiden Medikamenten will Idorsia die Verschuldung abbauen und mittelfristig profitabel werden.

Forschung bleibt Teil der Strategie

Gleichzeitig soll der Biotech-Spirit erhalten bleiben: Die eigene Pipeline und neue Forschungsansätze blieben wichtige Bestandteile des Unternehmens, allerdings unter strikter Kapitaldisziplin.

(Das vollständige Interview ist auf dem Premium-Dienst von AWP zu lesen)

Die Idorsia-Aktie verliert an der SIX zeitweise 2,31 Prozent auf 4,29 CHF.

Allschwil (awp)