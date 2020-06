Idorsia und BCV neu im Stoxx Europe 600 - Dufry fallen raus

Die jüngste Anpassung im Aktienindex Stoxx Europe 600 betreffen auch Schweizer Unternehmen.

Gemäss Angaben auf der Homepage des Indexbetreibers vom 1. Juni werden die Aktien der Banque Cantonale Vaudoise (BCV) und der Pharmafirma Idorsia neu in den renommierten Index und in die entsprechenden Sektorindizes aufgenommen. Die Anteile des Reisedetailhändlers Dufry fallen dagegen aus dem Korb heraus. Die Änderungen werden am 22. Juni wirksam.

Auch beim MSCI Switzerland Index gibt es Änderungen. Diese wurden aber bereits am Freitag nach Börsenschluss wirksam. Demnach sind auch dort die Aktien von Dufry hinausgefallen. Dagegen sind die Papiere der BCV und des Herstellers von Computerzubehör Logitech neu in den Index aufgenommen worden.

Die Aufnahme beziehungsweise der Ausschluss einer Aktie aus einem Index kann sich massgeblich auf deren Kurs auswirken, weil es viele Indexprodukte gibt, in denen die Papiere enthalten sind. Zudem messen sich zahlreiche grössere Anleger mit entsprechenden Indizes oder orientieren sich an ihnen.

Zug (awp)